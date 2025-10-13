Kocasinan Belediyesi'nden ödüllü 2 yarışma

Kocasinan Belediyesi tarafından ilkokullar, ortaokullar ve liseler arası 2 ayrı ödül yarışması düzenlenecek.

Kocasinan Belediyesi'nden ödüllü 2 yarışma

Kocasinan Belediyesi ilkokullar, ortaokullar ve liseler arası olmak üzere 2 farklı ödüllü yarışma düzenleyecek. ‘Atık Pil Toplama’ ve ‘E-Atık Toplama’ yarışmaları, ‘Doğayı birlikte koruyalım. Hem çevremiz kazansın hem de okullarımız’ sloganıyla gerçekleştirilecek.

Atık Pil Toplama yarışması, 15 Ekim 2025 - 29 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birinci olan okula ‘Masa Tenisi’, ikinci olan okula ‘Langırt Masası’ ve üçüncü olan okula ise ‘Spor Seti’ ödül olarak verilecek.

E-Atık Toplama yarışması ise yine 15 Ekim 2025-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birinci olan okula ‘Laptop’, ikinci olan okula ‘Yazıcı’ ve üçüncü olan okula ise ‘Spor Seti’ ödül olarak verilecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı'nın Son Binası da Tamamlandı
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı'nın Son Binası da Tamamlandı
Taşkın Suyu Kanallarını Temizliyor
Taşkın Suyu Kanallarını Temizliyor
Kayseri'de 15 Milyar TL'lik Kentsel Dönüşüm'le Yenileniyor
Kayseri'de 15 Milyar TL'lik Kentsel Dönüşüm'le Yenileniyor
Kayseri'de Heyecan Dolu Satranç Turnuvası
Kayseri'de Heyecan Dolu Satranç Turnuvası
Kapadokya ile Bütünleşen Kayseri'nin Turizmdeki Yükselişi
Kapadokya ile Bütünleşen Kayseri'nin Turizmdeki Yükselişi
Argıncık Kentsel Dönüşüm Yol Haritası belli oluyor
Argıncık Kentsel Dönüşüm Yol Haritası belli oluyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!