Kocasinan Belediyesi'nden ödüllü 2 yarışma

Kocasinan Belediyesi ilkokullar, ortaokullar ve liseler arası olmak üzere 2 farklı ödüllü yarışma düzenleyecek. ‘Atık Pil Toplama’ ve ‘E-Atık Toplama’ yarışmaları, ‘Doğayı birlikte koruyalım. Hem çevremiz kazansın hem de okullarımız’ sloganıyla gerçekleştirilecek.

Atık Pil Toplama yarışması, 15 Ekim 2025 - 29 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birinci olan okula ‘Masa Tenisi’, ikinci olan okula ‘Langırt Masası’ ve üçüncü olan okula ise ‘Spor Seti’ ödül olarak verilecek.

E-Atık Toplama yarışması ise yine 15 Ekim 2025-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birinci olan okula ‘Laptop’, ikinci olan okula ‘Yazıcı’ ve üçüncü olan okula ise ‘Spor Seti’ ödül olarak verilecek.