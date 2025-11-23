Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması

Kocasinan Belediyesi, 17-23 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Program kapsamında çocuklara hem muayene yapıldı hem de doğru ağız ve diş bakımına ilişkin eğitim verildi. Konuyla ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı nesiller yetiştirmek için belediye olarak her zaman çocukların yanında olduklarını vurgulayarak: “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha mutlu bireyler olarak yetişmeleri için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın en önemli parçalarından biridir. Bu nedenle çocuklarımızın erken yaşlarda doğru alışkanlıkları edinmeleri, ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri birçok sağlık sorununu önleyecektir. Bugün burada minik öğrencilerin hem ağız ve diş sağlıkları kontrol ediliyor hem de onlara doğru diş fırçalama teknikleri öğretiliyor. Çocuklarımızın konuyu eğlenerek, öğrenerek ve bilinçlenerek kavraması bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikleri daha fazla okulumuzda gerçekleştirerek yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilere diş fırçası ve diş macunu setleri hediye edildi, doğru ağız ve diş bakımının önemine dair bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.