Kocasinan Belediyesi'nden Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

Sağlıklı Nesiller İçin Farkındalık

Yürütülen programın sadece bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda bir farkındalık çalışması olduğu belirtildi. Ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki önemi vurgulanarak, çocukların erken yaşlarda doğru alışkanlıklar edinmelerinin, gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarını önleyeceği ifade edildi. Etkinlikte, öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri öğretildi ve konunun eğlenceli bir şekilde kavranılması sağlandı.

Eğitim ve Sağlık İçin Sürekli Destek

Program sonunda öğrencilere diş fırçası ve diş macunu setleri hediye edildi. Ayrıca, doğru ağız ve diş bakımının önemi hakkında bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi, bu tür etkinlikleri daha fazla okulda yaygınlaştırmayı ve her çocuğun sağlıklı bir gülüşe sahip olmasını sağlamayı hedefliyor. Eğitime, sağlığa ve çocuklara yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine katkı sağladığına inanılıyor.