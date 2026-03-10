  • Haberler
Kocasinan Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Kahvaltı Desteği

Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması amacıyla “İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği Projesi”ni hayata geçirdi. Proje kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz kahvaltı kolileri evlerine teslim ediliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen proje, hem öğrenciler hem de aileler için önemli bir destek sunuyor. Proje, öğrencilerin güne sağlıklı başlamasını ve eğitim hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmalarını hedefliyor.

Kahvaltı kolileri, belirlenen okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Proje, her ay Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülerek, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilecek. 2025–2026 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek projede, her ay en az 550 kahvaltı kolisi dağıtılması planlanıyor. Toplamda ise en az 3.500 kahvaltı kolisinin ilkokul öğrencilerine ulaştırılması hedefleniyor.

Kahvaltı kolilerinde temel kahvaltılık ürünler yer alıyor. Bu ürünler arasında yumurta paketleri, kek, süt, kaşar peyniri, beyaz peynir, eritme peyniri, tereyağı, bal, tahin, pekmez, helva, zeytin, ceviz, fındık ve kuru üzüm bulunuyor.

Kocasinan Belediyesi, bu tür projelerle sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

