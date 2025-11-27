Kocasinan Belediyesi'nden satranç kursu duyurusu

Kocasinan Belediyesi, 7-14 yaş arasındaki çocuklar için temel seviyede satranç kursu düzenliyor. Satrancın inceliklerini öğrenmek isteyen çocuklar için kurs, Satranc Eğitim ve Turnuva Merkezi, Çırgalan Mahallesi, 362. Sokak, No: 2'de yapılacak.

Kocasinan Belediyesi, 7-14 yaş arasındaki çocuklar için temel seviyede satranç kursu düzenliyor. 8 hafta sürecek olan kurslar, çocukların satranç becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak.

Kurs tarihleri ve saatleri:

7-14 yaş arası için, 03 Aralık 2025 tarihinde başlayacak kurs her Çarşamba günü, 16:30-18:00 saatleri arasında düzenlenecek.

Aynı yaş grubu için, 04 Aralık 2025 tarihinde başlayacak kurs her Perşembe günü, 16:30-18:00 saatlerinde olacak.

Kurs Yeri:
Çocuklarını bu kurslara kayıt ettirmek isteyen vatandaşlar www.kocasinan.bel.tr/kurslar adresini ziyaret edebilir ya da 0352 222 70 00 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilecekler

Haber Merkezi

