Kocasinan Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcacık destek

Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Gönüllüsü Projesi' çerçevesinde özellikle Kayseri'de yardımsever vatandaşlardan gelen mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak gibi ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, veren el ile alan el arasında hayır köprüsü kuruluyor.

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  • 16.11.2022 12:21
  • Güncelleme: 16.11.2022 13:56
Kocasinan Belediyesi'nden soğuk havalarda sıcacık destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ’Gönüllüsü Projesi’ çerçevesinde özellikle Kayseri’de yardımsever vatandaşlardan gelen mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak gibi ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, veren el ile alan el arasında hayır köprüsü kuruluyor.

Kocasinan Gönüllü Projesi ile ayrıca projeyle devletin şefkat eli, vatandaşlara doğrudan yansıtılarak, yüreklere dokunulmakta ve yardımseverlik, birlik, beraberlik, kardeşlik duygusunun daha da pekiştirilmesine katkı sağlıyor.

Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde 2017 yılında hizmete sunulan İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Sosyal Market ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruluyor. Proje çerçevesinde İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’ne uğrayan ihtiyaç sahipleri, alışveriş konforunda, bedenlere göre ayrılan kıyafetleri reyonlardan rahatlıkla seçebiliyor. Sosyal Markette ise ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağaza konforunda ücretsiz alışveriş keyfi yaşatılıyor.

Kayseri’de yaşayan bütün vatandaşların kullanmadıkları ihtiyaç fazlası olan mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak gibi ürünler ikinci el toplama ekibi tarafından, hayırseverlerin adreslerinden yada hayırseverlerin bıraktığı mahalle muhtarlıkları, belediye bünyesinde hizmet veren semt konakları ve sosyal tesislerden toplanılarak, İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezine ulaştırılıyor. Ayrıca projeye dahil olmak isteyen sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlar, topladıkları ikinci el mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak gibi ürünlerin bulunduğu adresleri Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne ulaştırıyor ve ikinci el eşya toplama ekibi, bu adreslerden verilen tarih ve saatlerde eşyaları alıyor. Vatandaşların vermiş olduğu ikinci el ürünler, İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’nde çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Kullanılmayacak halde olan ürünlerin ise tadilatları yapılıyor, yıkanıp ve ütülendikten sonra eşyalar tezgahlarda yerlerini alıyor. Mobilya, beyaz eşya gibi ürünler ise evlerinde yapılan tahkikatlar sonucu ihtiyaç olduğu tespit edilen vatandaşlara ulaştırılmak üzere depolama alanlarına götürülüyor.

Sosyal Market’te ise Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların giyim ihtiyaçları karşılanıyor. İlçe sakinleri, ‘Dost Eli’ isimli karta yüklenen puanlarla Sosyal Market’ten ihtiyaçlarına göre istedikleri ürünleri alabiliyor. Şuanda tekstil üzerine olan marketin, dayanıklı tüketim aletleri ve gıda gibi çeşitli ürünlerle genişletilerek, daha büyük hale getirilmesi planlanıyor.

Projeye sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlar ile Kayseri’deki iş adamları ve vatandaşlar yoğun ilgi göstermekte ve destek oluyor. Ayrıca katılımcı belediyecilik anlayışıyla uygulamaya destek veren mahalle muhtarları ile ikinci el eşya toplama noktalarıyla proje paydaşları daha donanımlı hale geldi.

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İHA

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