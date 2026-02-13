Kocasinan Belediyesi'nden Sosyal Belediyecilikte Örnek Hizmetler

Ramazan Ayında Gönül Kazanı

Kocasinan Belediyesi, "Tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın" hedefiyle, Ramazan ayında gönül kazanının kaynamaya devam edeceğini vurguluyor. Bu kapsamda, ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli hizmetler sunulmakta.

Sosyal Belediyecilikte Yenilikçi Yaklaşımlar

Belediye, sosyal belediyecilik alanında Türkiye’de örnek teşkil eden projeler geliştirmiştir. Bu projelerle, halkın refahını artırmayı ve sosyal yardımları etkin bir şekilde sunmayı amaçlıyor.

Dost Market ve Dost Mağaza

Kocasinan'da hizmete sunulan Dost Market ve Dost Mağaza, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkânı sağlıyor. Bu merkezlerde, gıda ve temizlik malzemeleri gibi çeşitli ürünler, ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Aileler, bu marketlerden dev bir market konforunda alışveriş yapabiliyor.

Yatak Bağımlı Hastalara Destek

Belediye, yatağa bağımlı hastalara düzenli olarak bakım hizmeti sunuyor. Bu hizmet, hem genç hem de yaşlı vatandaşlar için geçerli olup, kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi

Kocasinan Belediyesi, yeni doğan bebekleri karşılamak amacıyla "Hoş Geldin Bebek" projesini yürütüyor. Bu proje ile ailelere destek sağlanarak, yeni doğan bebeklerin mutluluğuna ortak olunuyor.

Gönül Kazanı Projesi

65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli bireylere sıcak yemek ulaştıran Gönül Kazanı Projesi, haftanın 7 günü hizmet veriyor. Bu proje ile her gün 4 çeşit sıcak yemek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Dost Kapısı

Kocasinan Belediyesi, sosyal yardım çalışmalarını daha da genişletmek için Dost Kapısı modelini uygulamaya koymuştur. Bu model, sosyal odaklı hizmetlerin sunulmasını hedeflemektedir.

Sonuç

Kocasinan Belediyesi, sosyal yardımlarla topluma katkı sunarak, her eve ve her gönüle ulaşmayı hedefliyor. Bu hizmetler, ilçede yaşayanların yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.