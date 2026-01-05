Kocasinan Belediyesi'nden Tasarruf ve Üretim Modeli

Belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Şefliği ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi, elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor bölümlerini içermektedir. Bu yapı, birçok atölyenin bir arada bulunması sayesinde çalışmaların daha hızlı, kaliteli, verimli ve ekonomik hale gelmesini sağlıyor.

Kocasinan Belediyesi, atölyelerinde belediyenin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda çeşitli ürünlerin üretimini de gerçekleştiriyor. Özellikle kamu alanlarında kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve çöp konteynerlerinin onarımı gibi hizmetler sunuluyor. Araçların periyodik bakım ve onarımları, yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamiratı gibi işlemler de atölyelerde gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmalar sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanmakta ve belediyenin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kocasinan Belediyesi, Kayserililere en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını artırarak devam edeceğini ifade ediyor.