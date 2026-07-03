Kocasinan Belediyesi'nden Türkiye'ye Örnek Mama Üretim Merkezi
Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak ve gıda israfını önlemek amacıyla Mama Üretim Merkezini hizmete açtı. İlçe belediyeleri arasında ilk olma özelliği taşıyan tesis, günlük 500 kilogram üretim kapasitesi ile dikkat çekiyor.
Bakmadan Geçme
Başkan Palancıoğlu: Bu proje tüm Türkiye'ye yayılacak
Kocasinan’da Aspir Hasadıyla Dayanışma Güçleniyor
Fatih Bahçesi Yenileniyor: Modern ve Güvenli Yaşam Alanı
Yeniden Refah Partisi’nden Enflasyon Tepkisi: 'Rakamlar Milletin Gerçeğini Yansıtmıyor'
Kayserili Şair Hacı Kısır’a 15 Temmuz Onur Ödülü
Kayseri’de 2 katlı binada yangın
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!