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Kocasinan Belediyesi'nden Türkiye'ye Örnek Mama Üretim Merkezi

Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak ve gıda israfını önlemek amacıyla Mama Üretim Merkezini hizmete açtı. İlçe belediyeleri arasında ilk olma özelliği taşıyan tesis, günlük 500 kilogram üretim kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Kocasinan Belediyesi'nden Türkiye'ye Örnek Mama Üretim Merkezi

Sıfır Atık ve Çevre Dostu Üretim 

Lokanta, fabrika ve resmî kurumların yemekhanelerinden toplanan nitelikli yemek artıkları ile ekmekler, modern endüstriyel sistemlerde işlenerek yüksek besin değerine sahip mamalara dönüştürülüyor. Üretim hattında kuterleme, karıştırma, peletleme ve fırınlama süreçleri akıllı otomasyon sistemiyle yönetiliyor. Böylece her üretimde aynı kalite standardı sağlanıyor ve insan müdahalesi en aza indiriliyor.

Sokak Hayvanlarına Kesintisiz Destek 

Üretilen mamalar, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki sokak hayvanlarının günlük gıda ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca düzenli olarak alınan numuneler İl Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda analiz edilerek besin değerleri kontrol ediliyor. Bu sayede hayvanların enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılayan dengeli rasyonlar hazırlanıyor.

Sürdürülebilir ve Örnek Model

Mama Üretim Merkezi, hem gıda israfının önlenmesine hem de sokak hayvanlarının sağlıklı beslenmesine katkı sağlayarak çevre dostu ve sürdürülebilir bir üretim modeli ortaya koyuyor. Barınak hizmetlerinden rehabilitasyona, kısırlaştırmadan sahiplendirmeye kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarla birlikte bu tesis, belediyecilikte örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Kocasinan Belediyesi’nin hayata geçirdiği Mama Üretim Merkezi, Türkiye’de ilçe belediyeleri arasında ilk üretim tesisi olarak kayda geçti ve sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerde yeni bir dönemin kapısını araladı.

 

Haber Merkezi

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