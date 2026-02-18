Kocasinan Belediyesi'nden Türkiye'ye Örnek 'Yeşil Uzmanlık' Eğitimi

Eğitimin, personelin mesleki gelişiminin yanı sıra şehir estetiğine de katkı sağlayacağı belirtiliyor. Eğitim programı ile birlikte, yeşil alanların, parkların ve peyzaj düzenlemelerinin kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Bu modelin, Türkiye'de kurumsal profesyonelleşme adına örnek bir vizyon projesi olduğu ifade ediliyor. Eğitimin amacı, parkları sürdürülebilir ve bilimsel yöntemlerle bakılan huzur alanları haline getirmek olarak tanımlanıyor.

Eğitim programı, haftada 3 gün, 1 ay süresince gerçekleştirilecek. Program kapsamında, toprak bilgisi, gübreleme teknikleri, çim alan tesisi, budama ve bitki sağlığı gibi konularda eğitim verilecek. Bu sayede, personelin yalnızca bitki dikmekle kalmayıp, sulama sistemleri, elektrik altyapısı ve peyzaj uygulamaları konusunda da bilgi sahibi olması hedefleniyor.

Kocasinan'daki parklar ve yeşil alanlarda daha nitelikli, sürdürülebilir ve estetik bir peyzaj anlayışının geliştirilmesi amaçlanıyor.