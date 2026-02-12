Kocasinan Belediyesi'nden Ücretsiz Kapya Biberi Tohumu

Kocasinan'da tarımın önemine vurgu yapılarak, ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek hedefleniyor. Dağıtılacak kapya biberi tohumlarının, hem kalitesi hem de erkenci özelliği ile üreticilere önemli bir gelir kapısı açması bekleniyor.

Kocasinan Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek ve yerel tohumların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. "Kendi kendine yeten bir Kocasinan" hedefi doğrultusunda, çiftçilerin daha az masrafla daha fazla kazanç elde etmelerini sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Tohum desteği projesi kapsamında başvuruların 20 Şubat'ta sona ereceği bildirildi. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin, başvurularını mesai saatleri içerisinde Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen yapmaları gerekiyor. Ayrıca, çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip olmaları ve en az 1.000 metrekare sulu tarım arazisine sahip olmaları şartı aranıyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Çözüm Merkezi'nin 222 7 000 numaralı hattını arayabilirler.