Kocasinan Belediyesi'nden Vergi Mesaisi

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 30 Kasım Çarşamba günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

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  • 25.11.2022 12:23
  • Güncelleme: 25.11.2022 14:00
Kocasinan Belediyesi'nden Vergi Mesaisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergi Ödemelerinin 30 Kasım Çarşamba günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi; Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta sonu 26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar günü 09:00 ile 16:00 saatleri arası, hafta içi ise 28-29-30 Kasım Çarşamba Günü dahil, saat 19:30’a kadar veznelerin açık olacağı duyuruldu. Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan’ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Şimdiden vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren hemşerilerime teşekkür ediyorum” diye noktaladı.

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İHA

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