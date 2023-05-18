Kocasinan Belediyesi'ne işçi alımı kur'a ile belirlendi

Şeffaf belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi, saha işlerinde geçici olarak istihdam edilecek olan 100 kişi için canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

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  • 18.05.2023 14:16
  • Güncelleme: 18.05.2023 14:46
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Kocasinan Belediyesi'ne işçi alımı kur'a ile belirlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şeffaf belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi, saha işlerinde geçici olarak istihdam edilecek olan 100 kişi için canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi, Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda canlı yayınla 8. Noter huzurunda gerçekleştirildi. Geçici işçi için başvuranların arasından 100 asıl ve 100 yedek olmak üzere noter huzurunda dijital ortamda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kocasinan Belediyesi olarak ilçede istihdamı artırmak için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Özellikle ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Kayseri’ye yeni ve farklı projeler üretiyoruz. Kocasinan Belediyesi’nin ekonomik anlamda, hizmet götürme ve dev bütçeli projeler üretip, hayata geçirme noktasında çıtayı her geçen gün daha da yukarılara taşıdığını ifade etmek isterim. Bizim işimiz, milletten aldığımız emaneti en iyi şekilde kullanarak toplum yararına hizmet üretmektir. Bu hedefle Kocasinan’ımızı daha modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile kura çekimi sonrası istihdam edilecek işçi kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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