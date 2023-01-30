Kocasinan Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nda Hedef Şampiyonluk

Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, sezonun ilk yarısını ikinci olarak tamamladı. Son müsabakada rakibini 7-1 mağlup eden Kocasinan Ampute Spor Kulübü sporcularını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ligin ikinci sezonunda tüm maçları kazanıp, şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

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  • 30.01.2023 13:34
  • Güncelleme: 30.01.2023 14:22
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Kocasinan Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nda Hedef Şampiyonluk
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ampute Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, sezonun ilk yarısını ikinci olarak tamamladı. Son müsabakada rakibini 7-1 mağlup eden Kocasinan Ampute Spor Kulübü sporcularını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ligin ikinci sezonunda tüm maçları kazanıp, şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü’nün sporcularını tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, ampute futbol gibi her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını vurgulayarak; “Bütün oyuncuları yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Engelleri bir tarafa bırakarak, futbol gibi mücadele gücü yüksek olan bir sporda örnek olacak şekilde keyifli müsabaka ortaya koymalarından dolayı bütün futbolcuları kutluyorum. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destekler veriyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda destekler devam ediyor. Özellikle Ampute futbola destek veriyoruz. Ampute futbol ile bir nebze olsun engelli kardeşlerimizin, hayatlarını renklendirmek ve spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda engelli kardeşlerimizin, her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Takım Sporcusu Eftal Özkartal ve diğer sporcular ise engelliler için yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, galibiyeti Başkan Çolakbayrakdar’a armağan etti.

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İHA

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