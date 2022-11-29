Kocasinan Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'ndan Büyük Başarı

Spora ve sporcuya her zaman destek veren ve birçok spor yatırımına imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nü tebrik etti. Rakibini 5-1 mağlup eden Spor Kulübü'nü oyuncularını kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sporun farklı branşlarında destek verdiklerini belirterek, ampute futbol gibi her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını vurguladı.

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  • 29.11.2022 11:43
  • Güncelleme: 29.11.2022 11:46
Kocasinan Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'ndan Büyük Başarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spora ve sporcuya her zaman destek veren ve birçok spor yatırımına imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ampute Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü’nü tebrik etti. Rakibini 5-1 mağlup eden Spor Kulübü’nü oyuncularını kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sporun farklı branşlarında destek verdiklerini belirterek, ampute futbol gibi her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü’nün sporcularını tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar; “Bütün oyuncuları yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Engelleri bir tarafa bırakarak, futbol gibi mücadele gücü yüksek olan bir sporda örnek olacak şekilde keyifli müsabaka ortaya koymalarından dolayı bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destekler veriyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda destekler devam ediyor. Özellikle Ampute futbola destek veriyoruz. Ampute futbol ile bir nebze olsun engelli kardeşlerimizin, hayatlarını renklendirmek ve spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda engelli kardeşlerimizin, her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Takım Sporcusu Eftal Özkartal ve diğer sporcular ise engelliler için yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, galibiyeti Başkan Çolakbayrakdar’a armağan ettiler.

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İHA

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