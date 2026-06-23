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  • Kocasinan Belediyesi'nin 'Güneş Enerji Santrali' Temmuz ayı sonunda açılıyor

Kocasinan Belediyesi'nin 'Güneş Enerji Santrali' Temmuz ayı sonunda açılıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 6.4 megawatt kapasiteli güneş enerjisi santralinde sona yaklaşıldığını belirterek, 'İnşallah Temmuz ayının sonundan itibaren kendi enerjimizi üretmeye başlıyoruz Tesislerimizden atölyelerimize, ihtiyacımız olan tüm enerjiyi bundan sonra bu çevreci tesisimizden sağlamış olacağız' dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin 'Güneş Enerji Santrali' Temmuz ayı sonunda açılıyor

Kocasinan Belediyesi, 6.4 megawatt kapasiteli güneş enerjisi santralinde sona yaklaştı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da güneş artık sadece içimizi ısıtmıyor, şehrimize de güç veriyor. 6.4 megawattlık güneş enerjisi santralimizde artık sona yaklaştık. İnşallah Temmuz ayının sonundan itibaren kendi enerjimizi üretmeye başlıyoruz Tesislerimizden atölyelerimize, ihtiyacımız olan tüm enerjiyi bundan sonra bu çevreci tesisimizden sağlamış olacağız. En güzel ve en gurur verici kısmı da şu; Buradan sağladığımız tüm tasarruf, Kayserili hemşerilerimizin cebinde kalacak ve hizmet olarak geri dönecek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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