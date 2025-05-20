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Kocasinan Belediyesi'nin Hizmetleri Eskişehir'de Tartışma Konusu Oldu

Eskişehir'de gündem, Kocasinan Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projeler ve hizmetler üzerine odaklandı. Tepebaşı Belediyesi'nin son meclis toplantısında, CHP'li üye Atilay Dalgıç'ın Kocasinan Belediyesi'ni kıyaslaması, AK Parti temsilcilerinin sert tepkisine neden oldu.

Kocasinan Belediyesi'nin Hizmetleri Eskişehir'de Tartışma Konusu Oldu

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, “Kocasinan Belediyesi, sadece kendi öz kaynaklarıyla 43 sosyal tesis inşa etti. Mayıs ayı meclis toplantısında en son yapılan tesisi gezdiler, CHP’li üyeler bile Başkan’a teşekkür etti” diyerek, kendilerini örnek gösterenlere cevap verdi. Kaya, “Belediyeciliği öğrenmek istiyorsanız, sizi AK Partili belediyeleri gezdirmeye ve hizmetleri bizzat görmeye davet ediyorum. Otobüs parasını ben karşılarım, nerelere yatırım yapılıyor, nerelerde sosyal projeler gerçekleştiriliyor, hepsini göstereceğim,” ifadeleriyle tartışmayı sertleştirdi. Kaya, hem hizmetleri yerinde görmek hem de belediyelerin başarısını bizzat deneyimlemek isteyenleri, AK Partili belediyeleri ziyaret etmeye davet etti.

Haber Merkezi

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