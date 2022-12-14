Kocasinan Belediyesi, profesyonel aşçılar yetiştiriyor

Kocasinan Akademi tarafından kadınlara yönelik farklı branşlarda açılan kurslar devam ediyor. Özellikle meslek edindirme kurslarına daha fazla ağırlık veren Kocasinan Akademi'nin açmış olduğu Aşçılık-Pastacılık Kursu ile kursiyerler, farklı lezzetlerin sırlarını keşfediyor.

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  • 14.12.2022 11:53
  • Güncelleme: 15.12.2022 10:00
Kocasinan Belediyesi, profesyonel aşçılar yetiştiriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Akademi tarafından kadınlara yönelik farklı branşlarda açılan kurslar devam ediyor. Özellikle meslek edindirme kurslarına daha fazla ağırlık veren Kocasinan Akademi’nin açmış olduğu Aşçılık-Pastacılık Kursu ile kursiyerler, farklı lezzetlerin sırlarını keşfediyor.

Vatandaşların beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Yaptığımız hizmete gösterilen ilgi ne kadar doğru bir işe imza attığımızı gösteriyor ve bizleri mutlu ediyor. Bu şevk ile Kocasinanlı hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kocasinan Akademi Yenişehir Tesisinde açılan Aşçılık-Pastacılık Kursu, yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler birbirinden güzel lezzetlere elleriyle şekil veriyor. Özellikle kadınlar kursta; acıbadem, tatlı ve tuzlu pasta, kurabiye, kek, puaça yapımının yanı sıra pasta malzemeleri gibi konularda da eğitim görüyor.

Kurs sayesinde farklı lezzetlerin sırlarını keşfeden kursiyerlerin teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi ile farklı branşlarda hanım kardeşlerimize kurslar veriyoruz. Bunlardan biri olan ‘Aşçılık Kursu’ ise en çok tercih edilen kurslardan biridir. Buradan almış oldukları eğitimlerle kursiyerlerimiz, ailelerine ve tanıdıklarına sunuyorlar. Buda ayrıca önemli ve kıymetlidir. Özelikle hanım kardeşlerimiz, öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine büyük oranda katkıda bulunuyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizler, bu yönde hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimize farklı alanlarda daha nitelikli eğitim faaliyetleri verebilmektir. Vatandaşlarımızın hayatını renklendirebilmek ve yaşamlarına değer katabilmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, modern tesislerle Kayserililere daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Pastacılık Kursu Eğitmeni Kübra Koşmaz, “Hanım kardeşlerimiz, burada ilk olarak temel aşamaları öğreniyor. Yemek ve pasta yapmanın püf noktaları öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz, hem öğreniyorlar hem de çevrelerine daha lezzetli ürünler yapıyorlar. Geleceğin en iyi ustaları buradan çıkabilir” diye konuştu.

Kursiyerler ise hizmetlerden çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a kendilerine bu imkanı sunmasından dolayı teşekkür etti.

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İHA

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