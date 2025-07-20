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Kocasinan Belediyesi sporcuları Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün milli Masa Tenisi sporcuları Ayten Ceren Kahraman ve Kenan Eren Kahraman 2025 Yıldızlar - Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Kocasinan Belediyesi sporcuları Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti

2025 Yıldızlar - Gençler Avrupa Şampiyonası Çekya’nın Otrava kentinde 11 – 20 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu şampiyonaya 4 antrenör eşliğinde 16 sporcu ile katıldı. Şampiyonada yer alan Milli Takımımızın kafilesinde Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünden Ayten Ceren Kahraman Yıldız Bayanlar kategorisinde, Kenan Eren Kahraman ise Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele etti. Kayseri Masatenisi İl Temsilcisi ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Kemal Balım ise söz konusu şampiyonada Yıldız Bayanlar Milli Takım Antrenörü olarak yer aldı. Kayserili sporcu Kenan Eren Kahraman’ın da yer aldığı Yıldız Erkekler Milli Takımı Avrupa ikincisi olurken yine sporcumuz çift erkekler kategorisinde partneri Görkem Öçal ile birlikte Avrupa üçüncüsü oldu.

Haber Merkezi

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