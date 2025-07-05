Kocasinan Belediyesi tarafından 2 ayrı tiyatro sahnelendi

Kocasinan Çocuk Kulübü Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Ah Şu Gençler’ isimli oyun, Kayseri Devlet Tiyatrosu sahnesinde minik izleyicilerle buluştu. Aynı gün akşam ise Kocasinan Tiyatro Topluluğu, Rus yazar Anton Çehov’un eserlerinden uyarlanan ‘Çehov’dan Hikâyeler’ adlı oyunla yetişkin sanatseverlere tiyatro deneyimi sundu.

Tiyatro oyunu hakkında açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkesin yanındayız. Çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların; 7’den 70’e herkesin belediyesiyiz ve hayatın tüm renklerini ‘Kocasinan’ çatısı altında buluşturuyoruz. Bu noktada projelerimizi ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle biz sıra dışı bir belediyeyiz. Rutin, alışılagelmiş park-bahçe, yol yapan sıradan bir belediye değiliz. Bunları en iyisini yapıyor ve daha farklı hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Dost Eli, Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezlerimiz gibi her alanda vatandaşımızın yanında olmanın çabası içerisindeyiz. Hem bugünümüze hem de yarınımıza daha güzel bir Kayseri bırakabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada çocuklarımızı asla ihmal etmiyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Gençlerimizin daha donanımlı yetişmeleri için onlar için projeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.