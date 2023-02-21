Kocasinan Belediyesi tesislerini açtı

 Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri merkezli meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Kayseri'den de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar evine girmekte tereddüt yaşarken İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kocasinan Belediyesi başkanlığı talimatıyla bölgede bulunan Sinan Kafelerin gece boyunca vatandaşlar için açık kalacağını duyurdu. 

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  • 21.02.2023 09:27
  • Güncelleme: 21.02.2023 09:28
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Kocasinan Belediyesi tesislerini açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 16,74 kilometre derinliğinde oluşan deprem Kayseri'den de hissedildi. 

Yine Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5,8 artçı deprem meydana geldi. Son olarak Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Kırkgeçit merkezli 3,1 şiddetinde üçüncü bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt etti.

SİNAN KAFELER GECE BOYU AÇIK

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, görüşmeler sonucu Kocasinan Belediyesi başkanlığı talimatıyla bölgede bulunan Sinan Kafelerin gece boyunca açık kalacağını duyurdu. Yücel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kocasinan Belediyesi başkanlığı talimatı ile Erciyesevler ve diğer bölgelerde ki Sinan kafeler vatandaşın kullanmak istediği sürece bu gece açık kalacak. Geçmiş olsun Kayserim."

1ha

Kayseri Gündem
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