Kocasinan Belediyesi, Yunusemre Mahallesi'ndeki sosyal tesisi hizmete açtı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Yunusemre Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında hayata geçirilen sosyal tesisin hizmet vermeye başladığını açıkladı. Vatandaşlara sosyal alanlar kazandırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yunusemre Mahallemizde kentsel dönüşümün son halkası olan modern sosyal tesisimizi tamamlayarak hizmete açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Yunusemre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapımını

tamamladığımız sosyal tesisimiz de hizmet vermeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın-erkek yüzme havuzu, fitness salonu gibi birçok imkanı içinde barındıran bu tesis, bölgemizde yaşayan hemşehrilerimize önemli bir hizmet sunacaktır. Ayrıca kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapmamız gereken son çalışmayı da tamamlamış olduk. Böylece bu bölgedeki kentsel dönüşüm projemizi tamamen nihayete erdirdik. Yunusemre ve Barbaros-Turgutreis Mahalleleri başta olmak üzere çevrede yaşayan tüm hemşehrilerimizin faydalanabileceği modern bir sosyal tesisi hizmete açmış olduk. Bu tesisle birlikte hem bu bölgede hem de tüm Kocasinan genelinde hayata geçireceğimiz yeni sosyal

tesislerle vatandaşlarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir şehir sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam

edeceğiz” şeklinde konuştu.