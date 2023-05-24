Kocasinan Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Ali, Türkiye üçüncüsü oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, 'Gençler Gençlik Kupası' Ferdi Türkiye Şampiyonası Müsabakaları'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Karaboğa'yı tebrik ederek, başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor' dedi.

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  • 24.05.2023 12:47
  • Güncelleme: 24.05.2023 12:47
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Kocasinan Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Ali, Türkiye üçüncüsü oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, ‘Gençler Gençlik Kupası’ Ferdi Türkiye Şampiyonası Müsabakaları’nda Türkiye üçüncüsü oldu. Karaboğa’yı tebrik ederek, başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor” dedi.

Başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle genç yeteneklerinin yetişmelerinde büyük emekleri olan branş Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım ve sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Masa Tenisi Takımımız, gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde Kayseri’nin masa tenisinde çok ileri bir seviyede olduğunun bir göstergesidir. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki spor ve sporcunun dostu olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, düzenlenen ’Gençlik Kupası’ Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası müsabakalarına damga vurdu. Samsun’da oynanan ve 107 sporcunun katılım sağladığı yarışmalarda, rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Karaboğa, elde ettiği başarılarla Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sonuçla Karaboğa, önümüzdeki aylarda yapılacak olan Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında Ülkemizi Milli Takımda temsil etme hakkı elde etti. Mehmet Ali Karaboğa’ya, madalya ve ödülü takdim edildi.

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İHA

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