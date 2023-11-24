Kocasinan Bulvarı - İstasyon Caddesi Kavşağı'na nefes aldıracak çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı ile İstasyon Caddesi’nin kesiştiği hemzemin kavşakta günün belirli saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu en aza indirmek için çalışmalara başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışma ile Sümer Üst Geçidi inişindeki kavşakta elips biçimindeki adanın uzun kenarı kısaltılarak kavşak içindeki ada dairesel forma yakın hale getiriliyor.

Ana arterlerde yaşanan trafik sorununu en aza indirmek için kararlı adımlar atmaya devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu arttıracak çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir, kent genelini kapsayan planlamalarla alternatif ulaşım yollarını hizmete sunarken, öte yandan önceki yıllarda yapılan ve hizmet veren kentin en işlek caddelerini, bir yandan kaliteli, çevreye duyarlı ve modern asfalt çözümleri ile yenilerken, diğer taraftan da işlek caddelerde fiziksel düzenlemeler yaparak trafik akışını daha güvenli ve daha hızlı hale getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda projeler ve planlamalar üreten Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Mimarsinan Katlı Kavşağı’ndan sonra bu kez de Kocasinan Bulvarı ile İstasyon Caddesi’nin kesiştiği hemzemin kavşakta çalışmalara başladı. Ekipler, Sümer Üst Geçidi inişindeki kavşakta elips biçimindeki adanın uzun kenarını kısaltarak kavşak içindeki adayı dairesel forma yakın hale getiriyor. Çalışma kapsamında ayrıca Kocasinan Bulvarı’ndan kavşağa geliş yönündeki U dönüşlerin katılım şeritlerini yola dâhil eden ekiplerin çalışması ile yolun daha kullanışlı halde hizmet vermesi amaçlanıyor. Vatandaşların gün içerisinde herhangi bir sorun yaşamamaları için tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmaları taşıt trafiğinin az olduğu zaman dilimlerinde ve özellikle gece saatlerinde yürütüyor. Öte yandan, kavşak geometrisinde yapılan düzenleme sonrası Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından sinyalizasyon sisteminde yapılacak yeni düzenlemelerle kavşakta bekleme süreleri en aza indirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışma ile kavşakta bekleme sürelerinin kısalması, zaman tasarrufu yanında egzoz emisyonlarının azaltılması, beklemelerden kaynaklı yakıt tüketiminin minimize edilmesi ve sürücülerin günlük yaşam kalitesinin arttırılması gibi kazanımlar hedefliyor.