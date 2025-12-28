Kocasinan Bulvarında alkollü şahıs tarfiği kilitledi

  • Haberler
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olay, sürücülere zor anlar yaşattı. Argıncık Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen ağaç yüklü bir tırın önüne, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi aniden çıktı.

Tırın yoluna devam etmesine izin vermeyen şahıs, trafiğin kısa süreli kilitlenmesine neden oldu. Tır şoförü, durumu kontrol altına almak için araçtan inerek şahsı kenara çekmeye çalıştı. Ancak şahıs tekrar tırın önüne geçerek eylemini sürdürdü. Olay yerine gelen yakınlarının müdahalesiyle kişi güçlükle kaldırıma alındı.

Yaşanan gergin dakikaların ardından trafik normale dönerken, çevredeki vatandaşlar olayın şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamadı. Son dönemde kentte alkollü mekânların artışıyla birlikte benzer olayların yaşandığına dikkat çekiliyor.

 

 

Haber Merkezi

