Kocasinan, Çözüm Merkezi'yle taleplere anında yanıt veriyor

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi ile vatandaşların talepleri çözüme kavuşturuyor. 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Çözüm Merkezi, her gün yüzlerce vatandaşın talep ve isteğini sonuca bağlıyor. Özelikle Çözüm Merkezinin tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu sıklıkla vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetleri, merkezi bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak nitelendiriyor.

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  • 15.11.2022 11:06
  • Güncelleme: 15.11.2022 11:57
Kocasinan, Çözüm Merkezi'yle taleplere anında yanıt veriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi ile vatandaşların talepleri çözüme kavuşturuyor. 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Çözüm Merkezi, her gün yüzlerce vatandaşın talep ve isteğini sonuca bağlıyor. Özelikle Çözüm Merkezinin tüm belediyecilik hizmetlerini tek bir çatı altında aktaran bir birim olduğunu sıklıkla vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetleri, merkezi bir yönetim tarzının sahaya yansıması olarak nitelendiriyor.

Hizmette öncü Kocasinan Belediyesi, ‘Siz Anlatın Biz Çözelim’ sloganıyla ilçe sakinlerine daha kaliteli, daha yaşanabilir ve daha hızlı hizmet verebilmek için Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek, 2016 yılında hizmete sunduğu ‘Çözüm Merkezi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların, belediyeden isteği, talebi, şikayeti, önerileri ve beklentilerini yansıtması noktasında büyük bir iletişim ağı olan Çözüm Merkezi’nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturuluyor. 7 gün 24 saat prensibiyle Kocasinanlılara hizmet veren Çözüm Merkezi, kurulduğu günden bugüne kadar belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili talepleri kayıt altına anılıp, istekleri aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturuyor. Diğer başvuruların bir kısmı ise başka kurumların uhdesinde olduğu için yönlendirme yapılıyor.

Vatandaşların memnuniyetini sağlayan Çözüm Merkezi ile bir yerde herhangi acil yapılması gereken bir durum söz konusu olduğu zaman, akut ekibi hemen müdahale ediyor. Özellikle 2017 yılında hizmete sunduğu ‘Küçük Dostlar Ambulansı’ ile ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlayan Kocasinan Belediyesi, bu uygulama sayesinde tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin Çözüm Merkezinde kullanılan yazılımın tamamen belediye personeli tarafından yapılmış olan bir sistem olması da dikkat çekiyor.

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İHA

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