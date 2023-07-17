Kocasinan'da 1 haftada 12 bin 320 şahıs sorgulandı

Kayseri'de Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 12 bin 320 şahsın sorgusu yapıldı.

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  • 17.07.2023 19:28
  • Güncelleme: 18.07.2023 09:33
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Kocasinan'da 1 haftada 12 bin 320 şahıs sorgulandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 12 bin 320 şahsın sorgusu yapıldı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 12 bin 320 şahıs ve 5 bin 776 araç kaydı sorgulanarak, 3 çalıntı oto, 3 yakalama hacizli araca işlem yapıldı. Çalışmalarda 28 faili meçhul olay aydınlatıldı, 23 faili firar şahıs yakalandı.13 şahıs çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edildi, 3 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 27 aranan şahıs yakalandı, 27 bakaya işlemi yapıldı, 5 kayıp şahıs bulundu. 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, 4 hırsızlık şüphelisi yakalanıp, 2 şüpheli tutuklandı. 24 şahsa Kabahatler Kanunu’na muhalefet etmekten toplam 50 bin 568 TL idari işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 14 fişek, 3 adet sahte 200 TL banknot, 6,63 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 faili meçhul kaybolmuş veya hata ile ele geçmiş eşya üzerinde rasarruf olayı aydınlatılarak, kayıp para ve eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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İHA

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