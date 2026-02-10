Kocasinan'da 14 Şubat'ta 'Eş Zamanlı Okuma' Etkinliği

Kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa etme anlayışıyla hareket eden Kocasinan Belediyesi, nitelikli sosyal ve kültürel alanlar oluşturmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, eğitim alanında da çeşitli projeler gerçekleştirilmekte. Daha önce yürütülen "Kocasinan Okuyor" projesi kapsamında öğrencilere kitap setleri dağıtılmış, ihtiyaç duyulan okullarda kütüphaneler kurulmuştur.

Toplamda yedi farklı noktada hizmet veren Sinan Kütüphaneleri, gençler ve çocuklar için düzenli, güvenli ve verimli çalışma ortamları sunmaktadır. Bu kütüphanelerin mimarisi ve modern yapısı, her kesime hitap etmektedir.

Kütüphaneler, çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmakta ve sessiz, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Sinan Kütüphaneleri, öğrencilere bilgiye kolay erişim imkanı sunarak derslerine odaklanmalarını kolaylaştırmaktadır.

Kocasinan Belediyesi, eğitimden sağlığa, kültürden sanata kadar birçok alanda hizmet vererek, Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamaktadır. Sinan Kütüphaneleri sayesinde okuma alışkanlığı kazanan çocuklar ve gençler, bu hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, katkılarından dolayı teşekkür etmektedir.