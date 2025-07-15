Kocasinan'da 15 Temmuz fotoğraflarla anlatılıyor

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi’nde, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin fotoğraflarla anlatıldığı bir köşe kuruldu. 39 fotoğrafın yer aldığı köşede, o gece Türkiye genelinde çekilen fotoğraflarla Kayseri’deki demokrasi nöbetlerini konu alan fotoğraflar bulunuyor.

15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz; Malazgirt’te, Çanakkale’de, Dumlupınar’da kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile düşmana nasıl dur demişse, o gecede de aynı ruh hali ve duygu seli ile düşmanlara, teröristlere, vatan hainlerine dur demiştir. Rabbimden duamız, bir daha böyle kara bir günün, gecenin yaşanmamasıdır. Bizlere düşen uyanık olmaktır. Atalarımız ne demiş: ‘Su uyur, düşman uyumaz.’ Düşman hain planlar içinde olsa da bizler birlik ve beraberlik içerisinde, her daim devletin bekâsı, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz ve hiçbir zaman hainleri unutmayacağız” ifadelerini kullandı.