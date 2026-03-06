Kocasinan'da 150 bin kadına eğitim ve destek

Kocasinan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumdaki yerinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, hayata geçirilen projelerle kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha aktif rol almalarının desteklendiğini belirtti.

Kadınların sosyal hayatını zenginleştirmek, meslek edinmelerine katkı sağlamak ve eğitim imkânlarını artırmak amacıyla Kocasinan Akademi çatısı altında önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Kocasinan Belediyesi, semt konakları ile Yakut, Mimarsinan, Erciyesevler, Yenişehir ve Erkilet Ertuğrulgazi tesislerinde birçok branşta eğitim verildiğini ve bu eğitimler sonucunda kadınların hem sosyal yaşamda hem de çalışma hayatında daha etkin rol almalarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar 150 binden fazla kadına eğitim ve hizmet ulaştırıldığını kaydetti.

Kadınların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projelerin de hayata geçirildiğini açıklayan Kocasinan Belediyesi, Kayseri’de bir ilk olan “Bebek Bakımı ve Emzirme Kabini” uygulamasının vatandaşların hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

Açıklamada ayrıca Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi Projesi’nde ekimden hasada kadar birçok aşamada kadın emeğinin yer aldığı ifade edildi. İlçede kurulan “Yüzde 100 Ekolojik Pazar” ile kadınların yetiştirdiği organik ürünlerin vatandaşlarla buluşturulmasına destek verildiği, kadın girişimcilerin üretim ve satış süreçlerinin teşvik edildiği kaydedildi.

Kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalar kapsamında Yediveren Bayan Girişimci Kooperatifi ve Yemliha Kadın Kooperatifi gibi oluşumlara destek sağlayan Kocasinan Belediyesi, İç Anadolu’nun en büyük geri dönüşüm tesislerinden biri olan KAYÇEV ile Kafe Sinan işletmelerinde kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin satışa sunularak ev ekonomisine katkı sağlandığını bildirdi.

Kocasinan Belediyesi açıklamasında, eğitimden sanata, spordan kültüre kadar birçok alanda kadınlara pozitif ayrıcalık tanındığı ve onlara yönelik projelerin sürdürüleceği belirtilerek, başta şehit ve gazi ailelerinin kadınları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.