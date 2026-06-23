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  • Kocasinan'da 2,5 Kilometrelik Yeşil Koridor Oluşturuluyor

Kocasinan'da 2,5 Kilometrelik Yeşil Koridor Oluşturuluyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Bekir Yıldız Bulvarı boyunca uzanacak yaklaşık 35 bin metrekarelik yeni park alanında incelemelerde bulundu. Yürütülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının bölgeye önemli bir değer katacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem bölge sakinlerinin hem de güzergâhı kullanan vatandaşların daha estetik ve yeşil bir şehir görünümüyle buluşacağını ifade etti.

Kocasinan'da 2,5 Kilometrelik Yeşil Koridor Oluşturuluyor

Yenidoğan Mahallesi’nde, Bekir Yıldız Bulvarı boyunca uzanan yaklaşık 2,5 kilometrelik hat üzerinde başlatılan çevre düzenleme, peyzaj ve park çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her noktasına daha fazla yeşil alan kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Tamamlandığında bölgenin yeşilin her tonunu barındıran görünümü, ferah yaşam alanları ve modern şehircilik anlayışıyla Kocasinan’ın yeni cazibe noktalarından biri olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyoruz. Şu anda Yenidoğan Mahallemizdeyiz. Bekir Yıldız Bulvarı’nın hemen yanı başında yer alan Yelkesen Sokak’ta park çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki süreçte yol çalışmalarımızı da buna ilave ederek bölgeyi bütüncül bir anlayışla düzenlemiş olacağız. Bekir Yıldız Bulvarı’ndan şehir istikametine doğru devam eden yaklaşık 2 ila 2,5 kilometrelik bu hat üzerinde peyzaj düzenleme, çevre düzenleme ve park çalışmalarımız sürüyor. Yolun paralelinde oluşturduğumuz bu yeşil koridor sayesinde hem seyir hâlindeki vatandaşlarımız için daha estetik bir görüntü ortaya çıkacak hem de bölgede yaşayan hemşehrilerimizin pencerelerine taptaze bir nefes olacak. Toplam 35 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz park düzenleme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlanmasıyla birlikte ağaçları, bitkileri ve tüm yeşil dokusuyla bu alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” ifadelere yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her noktasına değer üreten yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

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