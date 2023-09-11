Kocasinan'da 20 faili meçhul olay aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda; 20 faili meçhul olay aydınlatılırken; 23 aranan şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünce 4 - 10 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 14 bin 174 şahıs ve 8 bin 648 araç kaydı soruldu. 3 yakalama hacizli oto, 5 çalıntı oto, 1 çalıntı motosiklet yakalandı. Ekiplerce 20 faili meçhul olay aydınlatılırken 17 faili firar şahıs da yakalandı. Öte yandan ekiplerce 23 aranan şahıs yakalandı, 22 bakaya işlemi yapıldı, 1 kayıp şahıs da bulunarak ailesine teslim edildi. Bu dönemde 28 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 5 bıçak, 1 kurusıkı tabanca, 24 fişek, 3 parça uyuşturucu maddeelegeçirildi.