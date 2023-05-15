Kocasinan'da 26 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 26 faili meçhul olay aydınlatılırken 24 firar şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 8-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 10 bin 994 şahıs, 4 bin 639 araç kaydı soruldu. 26 faili meçhul olay aydınlatılırken, 24 faili firar şahıs da yakalandı. 23 aranan şahıs yakalanırken 10 bakaya işlemi yapıldı, 4 kayıp şahıs bulundu. Çalışmalarda; 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı, 3 adet çalıntı bisikletin faili meçhul 2 şüphelisi yakalandı.

Öte yandan 28 şahsa Kabahatler Kanunu’na muhalefet etmekten işlem yapılırken çalıntı oto, ruhsatsız tabanca, fişek, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.