Kocasinan'da 268 cami Ramazan'a hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri'de ilk olarak kurulan 'Cami Temizleme Ekibi', Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik başlattı. İlçe sınırları içerisindeki 268 cami, periyodik olarak temizlenerek gül suyuyla yıkanıyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan 'Cami Temizleme Ekibi’ ile 185 merkez ve 83 kırsal mahallede olmak üzere toplam 268 caminin temizliği düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde ilçe sınırları içerisindeki 268 cami, periyodik olarak temizlenerek gül suyuyla yıkanıyor. 
Camilerin halıları, kapıları, camları, ahşap bölümleri, kitaplıkları ve fayansları gibi özel hijyenik temizlik sistemleriyle detaylı şekilde temizleniyor ve gül suyu ile yıkanarak ferah bir ortam oluşturuluyor. Toplam 4’er kişiden oluşan 2 ayrı profesyonel ekip, ilçe genelindeki tüm camileri ayda en az bir kez temizlerken, Ramazan ayında bu çalışmalar yoğunlaştırılarak sürdürülecek.

