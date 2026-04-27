Kocasinan'da 28 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan şenlik, 28 Nisan Salı günü saat 10.00’da Yakut Mahallesi’ndeki Kadir Has Fuar Parkı’nda yapılacak. Etkinlikte Hacivat-Karagöz gösterisi, Spiderman ve Elsa karakterlerinin yer alacağı gösteriler, palyaço ve animasyon etkinlikleri ile sosis balon aktiviteleri düzenlenecek. Ayrıca çeşitli ikramların sunulacağı programda geleneksel çocuk oyunları finali ve ödül töreni de gerçekleştirilecek.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çok kıymetli hemşehrilerim, sevgili evlatlarımız, çocuklarımızın yüzü gülsün, mahalleler şenlensin ve sokaklar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolsun diye çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.