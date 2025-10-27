Kocasinan'da 29 Ekim Coşkusu: Şehit ve Gazi çocuklarıyla 'Ay Yıldız Turu' düzenlenecek

Kocasinan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenledikleri etkinlik ile şehit ve gazi çocuklarıyla birlikte “Ay Yıldız Turu” adıyla düzenlenecek araç konvoyuna tüm vatandaşları davet etti. Etkinlik, 29 Ekim Salı günü saat 16.00’da Vali Nihat Canpolat Sümer Tesisleri’nden başlayacak. Katılımcılar, araçlarıyla Kocasinan’ı turlayacak.

Kocasinan Belediyesi Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, şehit ve gazi çocuklarımızla Kocasinan’ı turluyoruz. Aracınla sen de katıl” ifadelerini kullandı.