Kocasinan'da 30 faili meçhul olay aydınlatıldı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 faili meçhul olay aydınlatıldı.

PAYLAŞ
  • 31.07.2023 13:26
  • Güncelleme: 31.07.2023 16:50
  • 118
Kocasinan'da 30 faili meçhul olay aydınlatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Temmuz arasında ilçe genelinde uygulamalar yaptı. Uygulamalarda, 13 bin 667 şahıs ve 5 bin 337 araç sorgulanırken, 4 yakalama hacizli oto, 3 çalıntı oto ve 2 çalıntı motosiklet yakalandı. Çalışmalarda 30 faili meçhul olay aydınlatıldı, 22 faili firar şahıs da yakalandı. Ayrıca, 35 aranan şahsı da yakalanırken, 35 bakaya işlemi yapıldı, 2 kayıp şahıs bulundu, 30 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise 4 bıçak, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 75 fişek ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Germir'de doğalgaz çalışmaları başladı

Germir'de doğalgaz çalışmaları başladı

Silahlı yaralama olayının faili suç aleti ile yakalandı

Silahlı yaralama olayının faili suç aleti ile yakalandı

Kocasinan'da 30 faili meçhul olay aydınlatıldı

Kocasinan'da 30 faili meçhul olay aydınlatıldı

LPG'ye büyük zam beklentisi

LPG'ye büyük zam beklentisi

Kaldırımdaki ot yangınından belediyeler sorumlu

Kaldırımdaki ot yangınından belediyeler sorumlu

Kocasinan'ın Milli Sporcusu Kenan Eren Kahraman, Avrupa üçüncüsü

Kocasinan'ın Milli Sporcusu Kenan Eren Kahraman, Avrupa üçüncüsü

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

5
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Parklardaki oyun parkları dezenfekte ediliyor

Parklardaki oyun parkları dezenfekte ediliyor

DAHA FAZLA
AGÜ Tanıtım ve Tercih Günleri 8 Ağustos'a kadar uzatıldı

AGÜ Tanıtım ve Tercih Günleri 8 Ağustos'a kadar uzatıldı

Başkan Öztürk, Asfalt Üretim Tesisi'nin müjdesini verdi

Başkan Öztürk, Asfalt Üretim Tesisi'nin müjdesini verdi

Vali Çiçek ve Rektör Altun, ERFARMA'yı Ziyaret Etti

Vali Çiçek ve Rektör Altun, ERFARMA'yı Ziyaret Etti

CHP'de istifa şoku: 9 meclis üyesi istifa etti

CHP'de istifa şoku: 9 meclis üyesi istifa etti

Başkan Büyükkılıç'tan Tarihi Sultan Hanı'na Davet

Başkan Büyükkılıç'tan Tarihi Sultan Hanı'na Davet