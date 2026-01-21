Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı

Daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan hedeflediklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kış döneminde yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Kış aylarında uykuda olan başta sivrisinek ve karasinekler olmak üzere haşereleri bu dönemde kontrol altına alarak, yaz aylarında daha etkin bir mücadele sağlıyoruz” dedi.

Vatandaşların sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda son derece titiz davrandıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti artırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaz aylarını daha rahat ve huzurlu geçirebilmesi için haşerelere karşı etkin bir ilaçlama çalışması yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, apartman bodrumları başta olmak üzere haşere üreme riski bulunan tüm kapalı alanlarda düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Uzman personelimiz ve donanımlı araçlarımız sayesinde Kocasinanlı hemşehrilerimiz rahat bir yaz geçirecek.” ifadelerine yer verdi.

Haşerelerle mücadelede çevreci ve bilimsel yöntemler kullandıklarını da ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, bu çalışmalarla gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk sağlığını korumak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı soğuk sisleme (U.L.V) ilaçlama sistemi ile çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle haşerelerin larva döneminde etkisiz hale getirilmesini hedefleyen ekipler, ilçe genelinde ilaçlama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.