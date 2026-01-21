  • Haberler
  • Gündem
  • Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı

Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı

Kocasinan Belediyesi, halk sağlığını korumak ve daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla haşerelere karşı mücadelesini yılın 12 ayı boyunca aralıksız sürdürüyor. Yaz döneminde yürütülen başarılı ilaçlama çalışmalarının ardından belediye ekipleri, kış aylarında da ilçede bulunan 4 bin 800'den fazla apartmanın bodrum katında kapsamlı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı

Daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan hedeflediklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kış döneminde yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Kış aylarında uykuda olan başta sivrisinek ve karasinekler olmak üzere haşereleri bu dönemde kontrol altına alarak, yaz aylarında daha etkin bir mücadele sağlıyoruz” dedi.

Vatandaşların sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda son derece titiz davrandıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti artırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaz aylarını daha rahat ve huzurlu geçirebilmesi için haşerelere karşı etkin bir ilaçlama çalışması yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, apartman bodrumları başta olmak üzere haşere üreme riski bulunan tüm kapalı alanlarda düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Uzman personelimiz ve donanımlı araçlarımız sayesinde Kocasinanlı hemşehrilerimiz rahat bir yaz geçirecek.” ifadelerine yer verdi.

Haşerelerle mücadelede çevreci ve bilimsel yöntemler kullandıklarını da ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, bu çalışmalarla gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk sağlığını korumak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı soğuk sisleme (U.L.V) ilaçlama sistemi ile çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle haşerelerin larva döneminde etkisiz hale getirilmesini hedefleyen ekipler, ilçe genelinde ilaçlama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı'nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı’nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!