Kocasinan'da 4 Meclis Üyesi Birden AK Parti’ye Geçti

YRP Kocasinan Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Kuşçu, Seyit Ali Bulut, Mehmet Yıldırım ve Yusuf Yavrum, partilerinden istifa etti. 4 meclis üyesi AK Parti’ye geçti. AK Parti binasında düzenlenen rozet takma törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve parti üyeleri katıldı. Programda konuşan AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, “Bugün burada yalnızca siyasi bir katılım değil, aynı ideale inanmış, aynı dava şuurunu taşıyan insanların gönül birlikteliğini ilan edeceğiz. Yeniden Refah Partisinde görev yapan kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyen büyük Türkiye davasında AK Parti çatısı altında yer alma kararı bizleri son derece memnun etmiştir. Kendileri milletin sesine kulak veren memleket sevdasını her şeyin üzerinde tutan samimiyetine ve dava hassasiyetine inandığımız değerli isimlerdir. Bugün aramıza katılan kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımızın da bu kutlu yürüyüşe güç katacağına yürekten inanıyorum. Kocasinan’ımıza hizmet noktasında ortaya koyacakları gayretlerin ilçemize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bizler ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışın temsilcileriyiz. Çünkü bizim siyasetimizin merkezinde millet vardır, kardeşlik vardır, hizmet vardır” diye konuştu.

“BUNDAN SONRA DAHA FAZLA KATKI SUNCAKLARINA ŞAHİT OLACAĞIZ”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Arkadaşlarımıza bundan sonrasında yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. Elbette seçildiğimiz günden itibaren bugüne kadar bu yıl içerisinde meclis çalışmalarımızda katkıları oldu. Bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da daha fazla katkı sunacakları çalışmalara hep birlikte şahit olacağız. Bizler bu memlekete daha iyi hizmet yapabilmek için aynı ideallerin insanlarıyız. Bugün için aramıza katılan arkadaşlarımızla birlikte bundan sonrasında sayının daha da artacağını ümit ediyoruz. Bu gönül birlikteliğinin neticesidir” ifadelerini kullandı.

“AK BELEDİYELERİMİZ GÜZEL HİZMETLERE İMZA ATIYOR”

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da, “Tabii bugün bizim için güzel bir gün. Ben hakikaten ailemize katılan meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ak belediyelerimiz şehrin birçok yerinde olduğu gibi Kayserimizde de güzel hizmetlere imza atıyor. O imzalar sayesinde de bizlerde gittiğimiz yerlerde o söylemlerin arkasında durmaya devam ediyoruz. Elbette gönül belediyeciliği ile elbette ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla ve hamdolsun milletin emanet ettiği o hizmet sözünü de yerine layıkıyla getirme gayretiyle bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelemizde hiçbir zaman ötekileştiren, ayrıştıran veya nezaket dışı bir söylem üreten bir politika güdümü içinde olmadık. Ne olursa olsun cenazelerde yan yanaydık, düğünlerde birlikteydik. İşin özünde birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Bugün bu masa etrafındakilerin ‘şehirde hizmete nasıl birlikte katkı verebiliriz?’ kaygısıyla olduğunun bilincindeyiz. Bu birlikteliği sağlayan Kocasinan teşkilatımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

YRP’den istifa ederek AK Partiye geçen Kocasinan Belediyesi meclis üyesi Mehmet Kuşçu ise, “Kocasinan Belediyesi Yeniden Refah Partisi meclis üyeliğinden istifa ederek, Adalet ve Kalkınma Partisine katıldığımızı duyurmak istiyoruz. Birlikte yol yürüyeceğimiz değerli dava arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Bu kararımız ilçemize ve şehrimize daha verimli hizmet sunma arzusuyla alınmıştır. Bu yolda milletimize olan sorumlulukla azimle çalışmaya devam edeceğimizi saygılarımızla sunarız” dedi.