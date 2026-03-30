Kocasinan'da 7 Adet Sinan Kütüphanesi Hizmette

Kocasinan Belediyesi, Kütüphaneler Haftası (30 Mart-5 Nisan) dolayısıyla ilçedeki kütüphanelerin önemine dikkat çekti. Sinan Kütüphaneleri, modern tasarımları ve ferah çalışma alanları ile her yaştan vatandaşın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kocasinan'da 7 Adet Sinan Kütüphanesi Hizmette
Mehmet AKCAN
Mehmet AKCANYazı İşleri Müdürü

Fevziçakmak, Ahievran, Yenişehir, Hacı Mustafa Tarman, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet olmak üzere toplam 7 farklı noktada hizmet veren kütüphaneler, özellikle öğrencilere ders çalışma ve kitap okuma süreçlerinde büyük katkı sağlıyor.

Kütüphanelerin bilgiye erişimdeki rolüne vurgu yapan yetkililer, Kocasinan’ın sosyal ve kültürel alanlarla donatıldığını belirtti. Kütüphanelerin, hemşehrilere daha iyi imkânlar sunmak için sürekli olarak projeler geliştirdiği ifade edildi. Sinan Kütüphaneleri, gençler ve çocuklar için düzenli, güvenli ve verimli çalışma ortamları sunarak, sosyal yaşam alanları oluşturuyor.

Kütüphanelerden faydalanan gençler, sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmanın verimli olduğunu belirterek, “Sınavlara hazırlanırken burayı tercih ediyoruz. Diğer arkadaşlarımızın ders çalıştığını görmek bizi motive ediyor. Bu kütüphaneler tam da istediğimiz şekilde dizayn edilmiş. Yazın serin, kışın sıcak. Ücretsiz ikramlardan internet hizmetine kadar her yönüyle çok memnunuz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Kütüphaneler Haftası kapsamında, Kocasinan genelindeki kütüphanelerin daha fazla vatandaş tarafından ziyaret edilmesi ve özellikle gençlerin bu imkânlardan faydalanması hedefleniyor.

Mehmet AKCAN

Vali Çiçek 'Kayseri'de en çok keyif aldığım taleplerden birisi 10'da kapanan kütüphanenin 11'de kapanmasını istediler'
Vali Çiçek; “Kayseri’de en çok keyif aldığım taleplerden birisi; 10’da kapanan kütüphanenin 11’de kapanmasını istediler”
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: 'Kütüphanelerimiz yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek'
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: 'Kütüphanelerimiz yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek'
Kayseri Barosu'nun 100. yılına özel konser düzenlenecek
Kayseri Barosu’nun 100. yılına özel konser düzenlenecek
Yahyalı Ailem Derneği Açıldı: Aile Birliği ve Dayanışma İçin Yeni Bir Adım
Yahyalı Ailem Derneği Açıldı: Aile Birliği ve Dayanışma İçin Yeni Bir Adım
Erciyes Nostaljisi Yeniden Canlandı: İlmiye Bergman ile Dağcılığın İzleri
Erciyes Nostaljisi Yeniden Canlandı: İlmiye Bergman ile Dağcılığın İzleri
ERÜ'de, 'Gerçek Zeka ve Yapay Zeka'Sempozyumu
ERÜ’de, “Gerçek Zeka ve Yapay Zeka”Sempozyumu
