Kocasinan'da 7 Adet Sinan Kütüphanesi Hizmette

Fevziçakmak, Ahievran, Yenişehir, Hacı Mustafa Tarman, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet olmak üzere toplam 7 farklı noktada hizmet veren kütüphaneler, özellikle öğrencilere ders çalışma ve kitap okuma süreçlerinde büyük katkı sağlıyor.

Kütüphanelerin bilgiye erişimdeki rolüne vurgu yapan yetkililer, Kocasinan’ın sosyal ve kültürel alanlarla donatıldığını belirtti. Kütüphanelerin, hemşehrilere daha iyi imkânlar sunmak için sürekli olarak projeler geliştirdiği ifade edildi. Sinan Kütüphaneleri, gençler ve çocuklar için düzenli, güvenli ve verimli çalışma ortamları sunarak, sosyal yaşam alanları oluşturuyor.

Kütüphanelerden faydalanan gençler, sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmanın verimli olduğunu belirterek, “Sınavlara hazırlanırken burayı tercih ediyoruz. Diğer arkadaşlarımızın ders çalıştığını görmek bizi motive ediyor. Bu kütüphaneler tam da istediğimiz şekilde dizayn edilmiş. Yazın serin, kışın sıcak. Ücretsiz ikramlardan internet hizmetine kadar her yönüyle çok memnunuz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Kütüphaneler Haftası kapsamında, Kocasinan genelindeki kütüphanelerin daha fazla vatandaş tarafından ziyaret edilmesi ve özellikle gençlerin bu imkânlardan faydalanması hedefleniyor.