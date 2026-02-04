Kocasinan'da 7 Bin 562 Sosyal Konut Projesi
Kocasinan'da gerçekleştirilecek olan 7 bin 562 sosyal konut projesinin kura çekimi sonucunda hak sahibi olan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Bu büyük projenin yalnızca bir konut yatırımı değil, aynı zamanda sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması olduğu vurgulandı. Yeni yuvalarına kavuşacak vatandaşların sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir yaşam sürmeleri dile getirildi.
Kocasinan, Türkiye'de kendi imkânlarıyla büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiren tek belediye olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar toplam 5 bin 936 konut tamamlandı ve bu konutlardan 4 bin 35’i hak sahiplerine teslim edilerek binlerce aile güvenli yuvalarına kavuştu. Kentsel dönüşüm çalışmaları, yalnızca fiziki bir yenilenme değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk anlayışının ürünü olarak tanımlanıyor.
Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi
Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında Kayseri’nin en modern yaşam alanlarından biri olacak. Hedef, kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmaların tamamlanarak Kocasinan’ın baştan aşağı yenilenmesi. Bu projelerle çağdaş, güvenli ve estetik mahalleler inşa edileceği belirtiliyor.
Kocasinan'daki kentsel dönüşüm projeleri, yalnızca binaların değil, aynı zamanda insan hayatının, mahalle kültürünün ve geleceğin yeniden inşa edilmesini amaçlıyor.