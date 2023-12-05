Kocasinan'da 80 faili meçhul olayı çözüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekipleri tarafından Kasım ayında yapılan çalışmalarda; 80 faili meçhul olay çözülürken, 221 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-30 Kasım tarihleri arasından yapılan çalışmalarda; 66 bin 10 şahıs ile 120 bin 968 araç sorgulandı. 32 yakalama hacizli oto, 3 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı bisiklet yakalanırken, 80 faili meçhul olay çözülerek, 75 faili firar ve olay şüphelisi şahıs yakalandı. Ekipler çalışmalarda; 221 aranan şahsı ve 18 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Ayrıca ekiplerin 1 aylık çalışmalarında; 115 bakaya işlemi yapılırken, 15 kayıp şahıs bulundu. 65 şahsa Kabahatler Kanunu’na muhalefet etmekten işlem yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 9 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 58 adet fişek, 20 adet bıçak, 54,61 gram uyuşturucu madde ve 1 drone ele geçirildi.