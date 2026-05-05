Kocasinan’da Açık Alanlarda Yoğun İlaçlama Çalışması

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sivrisinek, karasinek ve larvalara karşı etkin mücadele yürüttüğünü ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların yılın 12 ayı boyunca çevreci ve bilimsel yöntemlerle devam ettiğini vurguladı. Bahar aylarında haşere oluşumuna zemin hazırlayan alanlara yoğunlaşıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Gündüz ve gece devam eden ilaçlama faaliyetlerimizle hemşehrilerimizin daha rahat bir yaz geçirmesini hedefliyoruz.” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, parklar, havuzlar, kanallar, mazgallar ve durgun su birikintileri başta olmak üzere, haşere oluşumuna elverişli tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. U.L.V. sistemi ve donanımlı araçlarla gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleriyle, “kronomid” olarak bilinen zararlıların üremesinin önüne geçiliyor.

Kocasinan Belediyesi, yürüttüğü bu çalışmalarla hem vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hem de gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlıyor.