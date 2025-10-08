Kocasinan'da Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi Devam Ediyor

Eğitimlerin içeriği, deprem, yangın ve sel gibi afet türleri hakkında bilgi vermenin yanı sıra, bu durumlarla karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğine dair pratik bilgiler sunuyor. Uygulamalı tatbikatlarla desteklenen bu eğitimler, öğrencilerin afet anında soğukkanlılıklarını koruyarak doğru adımlar atmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Kocasinan’ın, sadece fiziksel altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumun afet farkındalığını artırma hedefi doğrultusunda bu eğitimler büyük bir önem taşıyor. Ayrıca, ailelerin bu süreçteki rolü de vurgulanıyor. Evde ve okulda öğrendiklerini pratiğe dökebilen çocukların, ailelerine örnek olacağı ve toplumun daha hazırlıklı bir yapı oluşturmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Eğitimler, Kocasinan’daki tüm okullarda planlı bir şekilde devam edecek ve her öğrencinin afet farkındalığı kazanması sağlanacak.