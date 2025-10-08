  • Haberler
Kocasinan'da Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülen 'Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi' programı, öğrencilere afetlere karşı bilinç kazandırmayı hedefliyor. Eğitimler, öğrencilerin doğru davranışları öğrenmesi ve olası acil durumlarda güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri amacıyla düzenleniyor.

Eğitimlerin içeriği, deprem, yangın ve sel gibi afet türleri hakkında bilgi vermenin yanı sıra, bu durumlarla karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğine dair pratik bilgiler sunuyor. Uygulamalı tatbikatlarla desteklenen bu eğitimler, öğrencilerin afet anında soğukkanlılıklarını koruyarak doğru adımlar atmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Kocasinan’ın, sadece fiziksel altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumun afet farkındalığını artırma hedefi doğrultusunda bu eğitimler büyük bir önem taşıyor. Ayrıca, ailelerin bu süreçteki rolü de vurgulanıyor. Evde ve okulda öğrendiklerini pratiğe dökebilen çocukların, ailelerine örnek olacağı ve toplumun daha hazırlıklı bir yapı oluşturmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Eğitimler, Kocasinan’daki tüm okullarda planlı bir şekilde devam edecek ve her öğrencinin afet farkındalığı kazanması sağlanacak.

Haber Merkezi

