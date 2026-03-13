Kocasinan'da ağaç dikim sezonu başladı

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla “Yeni, yemyeşil bir şehir” inşa ettiklerine dikkat çekerek “Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kayseri’miz için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Özellikle bahar ayları bizler için ağaçların dikilmesi, parklarımızın yeniden yeşillendirilmesi ve cıvıl cıvıl güzellik demek. Ağaç dikim mevsimi gelmesiyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Birçok noktada ilçemizi daha yeşil hâle getirmek için aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında; 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 200 bin metrekareden fazla, 2022 yılında 345 bin 500 metrekare, 2023 yılında 232 bin 500 metrekare, 2024 yılında 202 bin metrekare ve geçen yıl ise 214 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırdık. Ağaç sayısı olarak ise 2015’te 40 bin, 2016’da 70 bin, 2017’de 100 bin, 2018’de 125 bin, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında ayrı ayrı 100 bin, 2022’de 126 bin, 2023’te 117 bin, 2024’te 87 bin ve geçen yıl 102 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk. Böylece 11 yılda 1 milyon 67 bin ağaç dikmiş olduk. Mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız yatırımlar hem bugüne hem de geleceğimize yöneliktir. Yeni sezon şimdiden hemşehrilerime hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar sayesinde Kocasinan nüfusunun iki katından fazla ağaç dikildiğinin altını çizerek, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı hedeflenen 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor kıracaklarını da sözlerine ekledi.