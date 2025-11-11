  • Haberler
  • Gündem
  • Kocasinan'da Ağaç Dikme Etkinliği: Mavi Yeşille Buluştu

Kocasinan'da Ağaç Dikme Etkinliği: Mavi Yeşille Buluştu

Kocasinan'ın Bayramhacı bölgesinde, Kayseri Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında önemli bir ağaç dikme çalışması yapıldı. Bu etkinlik, Kocasinan'ın doğal güzelliklerini koruma ve yeşil alanları artırma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kocasinan'da Ağaç Dikme Etkinliği: Mavi Yeşille Buluştu

Etkinlikte, ağaçların geleceğe bırakılan en büyük miras olduğu vurgulandı. Ağaçlandırma çalışmaları, özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrası kaybedilen yeşil alanların yeniden kazanılması amacıyla büyük bir önem taşıyor. Küresel iklim değişikliklerinin etkileriyle mücadele etmek için ağaçlandırmanın önemi bir kez daha gündeme geldi.

Bayramhacı Gölü kıyısında gerçekleştirilen bu ağaç dikme etkinliği, daha önce Kuşçu bölgesinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarının devamı niteliğinde. Bu sayede, Kayseri'deki mavi alanların yanına yeni yeşil alanlar ekleniyor.

Etkinlikte, öğrenci, öğretmen ve vatandaşların katılımıyla ağaçlar toprakla buluşturuldu. Bu tür etkinliklerin, şehirde kalıcı bir yeşil miras bırakma amacını taşıdığı belirtilerek, katılımcılara teşekkür edildi. Gelecekte bu fidanların büyüyüp yemyeşil ormanlara dönüşmesi umuduyla, Kocasinan'da daha yeşil bir çevre için yapılan çalışmalar devam edecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 bin 153 İnfaz Koruma Memuru görev aldı
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 bin 153 İnfaz Koruma Memuru görev aldı
Kayseri'de DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi Tam Gaz
Kayseri'de DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi Tam Gaz
Talas'taki Okullarda Ara Tatil Temizliği
Talas'taki Okullarda Ara Tatil Temizliği
NNYÜ'den Polis Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması
NNYÜ'den Polis Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması
Kayseri'den ayrılan Suriyeli sayısı açıklandı
Kayseri’den ayrılan Suriyeli sayısı açıklandı
Başkan Büyükkılıç'a 'Ucuz Su Teşekkürü'
Başkan Büyükkılıç'a 'Ucuz Su Teşekkürü'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!