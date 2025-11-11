Kocasinan'da Ağaç Dikme Etkinliği: Mavi Yeşille Buluştu

Etkinlikte, ağaçların geleceğe bırakılan en büyük miras olduğu vurgulandı. Ağaçlandırma çalışmaları, özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrası kaybedilen yeşil alanların yeniden kazanılması amacıyla büyük bir önem taşıyor. Küresel iklim değişikliklerinin etkileriyle mücadele etmek için ağaçlandırmanın önemi bir kez daha gündeme geldi.

Bayramhacı Gölü kıyısında gerçekleştirilen bu ağaç dikme etkinliği, daha önce Kuşçu bölgesinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarının devamı niteliğinde. Bu sayede, Kayseri'deki mavi alanların yanına yeni yeşil alanlar ekleniyor.

Etkinlikte, öğrenci, öğretmen ve vatandaşların katılımıyla ağaçlar toprakla buluşturuldu. Bu tür etkinliklerin, şehirde kalıcı bir yeşil miras bırakma amacını taşıdığı belirtilerek, katılımcılara teşekkür edildi. Gelecekte bu fidanların büyüyüp yemyeşil ormanlara dönüşmesi umuduyla, Kocasinan'da daha yeşil bir çevre için yapılan çalışmalar devam edecek.