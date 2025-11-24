Kocasinan'da 'Akademik Kalemler' Buluştu: Araştırma yapan, kitap yazan öğretmenlere takdir

Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Kocasinan Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı da katıldı. Etkinlikte yaklaşık 10 yazar öğretmen konuşma yaparak, duydukları memnuniyeti ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kendilerini onore etmesinden duydukları gururu dile getirdi.

Projenin amacı; öğretmenlerin akademik üretimlerini görünür kılmak, yeni eserler vermeleri için teşvik etmek ve öğrenciler için rol model olmalarını sağlamak. Bu doğrultuda Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmaları devam ediyor.

“Akademik Kalemler” projesi, ilçenin eğitim ve kültür hayatına değerli bir katkı sunarken, öğretmenlerin vizyonunu toplumla buluşturmayı hedefliyor.