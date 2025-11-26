  • Haberler
Kocasinan'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Generalemir Mahallesi'ndeki anayol güzergâhında asfalt, çevre düzenleme ve yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projeler üzerinde yoğun bir tempoda çalışıyor.

Yaz aylarında yüksek sıcaklıklara rağmen devam eden asfaltlama işlemleri, hava şartlarının elverişsiz hale gelmesiyle birlikte belirli kısıtlamalarla sürdürülüyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde Kocasinan'ın her köşesinde daha yaşanabilir alanlar oluşturulması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, 2025 yılı programındaki hedeflerin tamamlanmasının ardından 2026 yılı için daha nitelikli hizmet sunma gayretinde olacaklarını belirtiyor. Kocasinan'da gerçekleştirilen tüm çalışmaların, vatandaşların konforunu artırmak amacıyla yapıldığı vurgulanıyor.

Yetkililer, yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların Kocasinan için hayırlı olmasını dilediklerini ifade ediyor.

Haber Merkezi

