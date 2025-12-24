Kocasinan'da Asfaltlama Çalışmalarında Tarihi Rekor

Kocasinan Belediyesi, son 8 yılda toplam 1.085 kilometre yol yaparak önemli bir başarıya imza attı. Bu süreçte 1 milyon 275 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilerek, ulaşım altyapısının kalitesi artırıldı.

Belediye, "Yol medeniyettir" anlayışıyla hareket ederek, daha geniş ve konforlu yollar inşa ederek şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsim koşullarına bağlı olarak Kocasinan’ın dört bir yanında asfalt serimi ve yol yapım çalışmaları yürütüyor.

Kocasinan, Kayseri’nin merkezdeki en büyük ilçesi olarak geniş bir yol ağına sahip olup, bu yıl 135 bin ton asfalt serilerek 115 kilometre yol yapıldı. Ayrıca, belediyenin kendi asfalt plenti ve agrega üretim tesisi, maliyetleri düşürerek tasarruf sağlıyor.

Kocasinan Belediyesi, modern ve sağlıklı bir altyapı oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor ve bu hizmetlerin ilçeye hayırlı olmasını diliyor.

Haber Merkezi

