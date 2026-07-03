Kocasinan'da Aspir Hasadıyla Dayanışma Güçleniyor
Kocasinan Belediyesi, yaklaşık 150 dönümlük arazide ekimi yapılan aspir bitkilerinde hasat dönemine hazırlanıyor. Tarımsal üretimi sosyal belediyecilik anlayışıyla birleştiren çalışmalar kapsamında elde edilen aspir yağları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.
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