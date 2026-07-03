Kocasinan’da Aspir Hasadıyla Dayanışma Güçleniyor

Belediyeye ait tarımsal üretime uygun arazilerde aspir başta olmak üzere fasulye, nohut ve mercimek gibi ürünler yetiştiriliyor. Hasat sonrası elde edilen ürünler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak dayanışmaya katkı sağlanıyor.

Ar-Ge ve Çiftçilere Örnek Çalışmalar

Üretim sürecinin bir kısmı Ar-Ge kapsamında yürütülerek çiftçilere rol model olunuyor. Kayseri’de farklı ürünlerin yetiştirilebildiğini gösteren bu çalışmalar, tarımsal çeşitliliğin artırılmasına da destek veriyor.

Bereketli Sezon

Bu yıl yağışların tarımsal üretime olumlu katkı sağladığı belirtilirken, hasat döneminde elde edilecek ürünlerle daha fazla ihtiyaç sahibi aileye destek olunması hedefleniyor.

Kocasinan’da tarımsal üretim, hem sofralara bereket taşıyor hem de sosyal dayanışmayı güçlendiriyor.